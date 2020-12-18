Хакерская атака в США обернулась заражением продуктов Microsoft

Массовая хакерская атака, которая наблюдалась в США, обернулась заражением программного обеспечения (ПО), разработанных специалистами корпорации Microsoft. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что, множество официальных ведомств в США подверглись кибератаке.

По данным агентства, Microsoft, хакеры воспользовались ПО фирмы SolarWinds. После этого злоумышленники применили продукты пострадавшей компании для дальнейших взломов.

По мнению властей США, основными целями атаки стали правительственные учреждения. В числе пострадавших были названы министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Помимо этого, по данным Politico, атакам подверглись минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.12.20

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