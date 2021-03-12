Китайцы создали интерактивную ткань

Шанхайские разработчики создали текстиль с функцией дисплея, сообщает Shanghai Daily. По словам руководителя проекта Пэна Хуэйшэна, материал по своему функционалу напоминает компьютер или смартфон. Он также предположил, что его можно будет использовать в технологиях связи. Что примечательно, материал не боится обычной стирки.

«Наш текстильный дисплей является гибким и дышащим. Он выдерживает сотни машинных стирок, что делает его пригодным для практического применения», – заявил глава компании.

Производство материала было организовано в лабораторных условиях. Исследователям удалось изготовить текстильный дисплей длиной шесть метров при ширине 25 сантиметров. Хуэйшэн отметил, что ширину дисплея можно сделать и больше. Яркость такого удивительного гаджета остается неизменной даже при изгибах и растяжении. Издание Shine в соцсетях показало кадры первого полотна. На нем люди переписываются с помощью смартфона и кофты, сделанной из этого текстиля.

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