Китай построит пятый космодром

КНР собирается построить новый космодром, который станет пятым в стране. Об этом сообщается на сайте провинциальной зоны свободной торговли Нинбо.

Стартовая площадка для космических аппаратов будет располагаться в уезде Сяншань восточной китайской провинции Чжэцзян. Конкурс на строительство выиграла инженерная компания провинции. В 2021-2025 годы Нинбо инвестирует в проект около трех миллиардов долларов.

Космодром будет включать в себя командный центр и сборочно-испытательный комплекс. Предполагается, что с новой площадки можно будет осуществлять до 100 запусков ракет в год.

В настоящее время у Китая четыре космодрома – три на материковой части и один на южном острове Хайнань. В прошлом году в КНР осуществили 39 космических программ, в том числе доставку беспилотного зонда на Марс. В 2021 году Китай собирается запустить более 40 ракет.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 08.04.21

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