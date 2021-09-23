Зонд NASA зарегистрировал три мощных марсотрясения

Аппарат NASA InSight больше тысячи дней пробыл на Марсе. За последний месяц он зарегистрировал три мощнейших марсотрясения. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Согласно переданным данным, с 25 августа на Марсе произошли подземные толчки магнитудой 4,2 и 4,1. Это самое мощное землетрясение с начала миссии. Его продолжительность составила почти полтора часа.

InSight спроектирован для того, что изучить прохождение сейсмических волн в недрах Марса. Сведения о внутреннем строении красной планеты помогут лучше понять, как формировались планеты земной группы.

Примечательно, что для возобновления полноценной работы зонда пришлось избавиться от пыли, которая налипла на солнечные батареи аппарата. Для этого специалисты использовали роботизированную руку-манипулятор InSight. Робот насыпал песка на батареи, а ветер сдул тяжелые фрагменты вместе с более легкой пылью.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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