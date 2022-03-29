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Вторник, 29 марта 2022, 16:25 мск

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Жителю Китая запретили летать на самодельном вертолете

Фото: Pixabay

В Китае задержали мужчину, который тестировал вертолет, собранный своими руками. Об этом сообщает Asia One.

59-летний сельский житель Чэнь Жуйхуа из провинции Цзянсу потратил на разработку и создание вертолета 200 000 юаней. Спустя почти год упорного труда машина была готова, изобретатель решил опробовать ее и провел летные испытания.

Как только он успешно приземлился, его задержали полицейские. Правоохранители заявили, что своими действиями мужчина подвергает опасности других людей.

Своей вины конструктор не признал. «В испытательном полете участвовали только два человека, включая меня, и мы не допускали посторонних», – объяснил Жуйхуа. Несмотря на это изобретателю запретили пользоваться самодельными вертолетом.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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