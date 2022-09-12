Робот с искусственным интеллектом возглавил китайскую компанию

Компания NetDragon Websoft назначила генеральным директором робота с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания специализируется на создании онлайн-игр и метавселенных. Теперь руководить операциями будет робот по имени Танг Юй. Задача нового генерального директора – организация работы в фирме с капитализацией в 10 млрд долларов.

Разработчики считают, что виртуальный руководитель улучшит качество работы и оптимизирует технологический процесс. Предполагается, что скорость принятия решений и эффективность значительно вырастут под руководством робота.

«Мы считаем, что искусственный интеллект – это будущее корпоративного управления, и это назначение отражает наше стремление по-настоящему использовать ИИ для преобразования того, как мы управляем нашим бизнесом, и, в конечном счете, стимулировать наш будущий стратегический рост», – сказал председатель NetDragon д-р Дэцзянь Лю.

При этом компания продолжит совершенствовать и разрабатывать алгоритмы, лежащие в основе робота, чтобы «трансформироваться в рабочее сообщество, основанное на метавселенной».

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»