Китайская компания Huawei может окончательно покинуть Россию

Компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию. Более того, бренд может окончательно уйти из страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседника издания, близкого к одному из мобильных операторов, планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику китайский вендор также в Россию не ввозит. Продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала еще весной.

«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», – подтвердил другой источник, близкий к сотовой компании.

В начале июня компания Huawei закрыла четыре фирменных магазина из 19 действующих в России. Тогда сообщалось, что число торговых точек в будущем может еще уменьшиться.

Если бренд решит окончательно уйти из РФ, ввозить его в страну можно как минимум тремя способами. Помимо параллельного импорта и серых схем возможны поставки через дистрибуторов, которые будут закупать технику у посредников в Китае, а не напрямую у производителя. По его данным, сейчас Huawei как раз договаривается о поставках смартфонов и другой техники через посредников.

Москва, Зоя Осколкова

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