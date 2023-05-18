Китайские боевые беспилотники не способны нанести вред объектам на территории КНР

Боевые дроны, произведенные в Китае, технически не способны нанести вред объектам, расположенным на территории КНР. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Китай активно экспортирует на международный рынок военные беспилотники. Между тем, эти дроны не способны ударить по китайской территории. При подлете к границам КНР БПЛА разворачиваются, падают или самоуничтожаются. Вариант отказа зависит о того, какой был избран производителем, сообщил SCMP пекинский военный эксперт Ли Цзе.

Ранее конкуренты на рынке беспилотников уже заявляли, что дроны китайского производства разворачивались, когда приближались к китайской границе. Тогда это рассматривалось как недостаток, оказалось, что так пожелали разработчики.

Более того, китайские производители предусмотрели защиту от взлома. При попытке внести изменения в систему ограничений или отменить ее действие, некоторые дроны оснащены способностью самоуничтожения.

Пекин, Зоя Осколкова

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