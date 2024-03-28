Появились рекомендации для детей о противодействии злоумышленникам в интернете

Министерство просвещения России в четверг, 28 марта, разработало и направило во все школы страны рекомендации для детей и их родителей, в которых объясняется, что делать, если в сети Интернет, через СМС или в мессенджеры поступают угрозы или предложения вступить в переписку с неизвестными.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «В сети Интернет распространяются сообщения с угрозами и предложениями за деньги участвовать в терактах и других противоправных действиях. Наши рекомендации для противодействия этому уже направлены во все школы России».

В рекомендациях Минпросвещения говорится: «Не вступайте в переписку с неизвестными, предлагающими участие в противоправных действиях. Не пересылайте никому сообщение. Сразу блокируйте контакт. Немедленно сообщите взрослым, особенно тем, которым доверяете – родители, учителя – или сотруднику полиции. Сохраняйте спокойствие: помните, в таких ситуациях очень важно справиться с паникой и волнением, чтобы принимать правильные решения и оставаться в безопасности. Если вы узнали о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом родителям или учителям. Не пытайтесь самостоятельно помешать преступнику – это может привести к непоправимым последствиям. Постарайтесь избегать мест и ситуаций, которые могут быть опасными. Если вы чувствуете, что находитесь в зоне риска, немедленно сообщите об этом взрослым. Четко следуйте инструкциям взрослых и властей. Если ответственный взрослый (родители, учитель) дает инструкции о действиях в случае угрозы террористического акта, следуйте им безоговорочно. Это может быть эвакуация, поиск укрытия или другие меры безопасности. Важно помнить: сообщения от провокаторов могут идти через роботов – имитаторов живого общения».

«Как защитить свой номер: в настройке конфиденциальности вашего мессенджера можно поставить ограничение на получение сообщений. Запретить прием звонков, текстовых и голосовых сообщений для всех неизвестных номеров. Как действовать, если кто-то присылает угрозы онлайн или пытается вовлечь ребенка в противоправную деятельность? Сообщить о правонарушении можно с помощью специального бота. Будьте осторожны, сохраняйте спокойствие и тщательно проверяйте любую информацию!», – заявили в ведомстве и добавили: «За психологической помощью можно обратиться по телефону горячей линии Минпросвещения России: 8-800-600-31-14».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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