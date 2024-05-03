Китай запустил зонд для доставки грунта с обратной стороны Луны

В Китае стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с лунным зондом «Чанъэ-6». Аппарат должен впервые в истории человечества доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны.

Запуск состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Планируется, что зонд доставит на Землю около двух килограммов образцов грунта. Миссия продлится 53 дня.

«Чанъэ-6» состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета. Кроме того, зонд оснащен несколькими камерами и приборами для анализа минералов и структуры лунного грунта.

Также на аппарат установлены несколько устройств других стран: французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности Луны, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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