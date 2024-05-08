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Среда, 8 мая 2024, 10:28 мск

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В Париже купленная за 350 млн евро система защиты перепутала кондиционеры с дронами

Французы разочарованы системой, которая должна защищать столицу во время Олимпийских игр от беспилотников. Комплекс борьбы с дронами оказался неэффективен.

Испытания показали, что детектор БПЛА французского производства, который должен обнаруживать дроны и обеспечивать безопасность на Олимпийских играх-2024 в Париже, не справляется со своими функциями.

Так в плотной городской застройке система способна обнаружить только один из трех беспилотных аппаратов. При этом расстояние обнаружения составило 800 метров, что слишком мало для предотвращения гипотетических терактов.

Более того, главная проблема системы кроется в том, что она путает дроны с вентиляторными блоками кондиционеров. Таким образом, комплекс стоимостью 350 млн евро совершенно не оправдал ожиданий.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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