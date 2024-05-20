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Понедельник, 20 мая 2024, 15:41 мск

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В США студенты взломали прачечные и смогли стирать бесплатно

Два студента Калифорнийского университета воспользовались уязвимостью в мобильном приложении прачечной и смогли стирать бесплатно. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания, которая предлагает сервис стирки в жилых домах, отелях и кампусах колледжей в США, Канаде и Европе уже более 90 лет, запустила новое приложение. Пользователям было необходимо пополнить баланс и автоматически запустить цикл стирки.

Два студента в Санта-Круце взломали приложение и изменили сумму на счету на миллион долларов с помощью скрипта, что позволило им стирать вещи бесплатно неограниченное количество раз.

По мнению хакеров, компания знает об уязвимости, но не исправляет ее. Студенты передали отчет по инциденту в Координационный центр CERT при Университете Карнеги-Меллона, который предоставляет рекомендации и помогает специалистам по информационной безопасности передавать данные по багам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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