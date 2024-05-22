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Среда, 22 мая 2024, 09:47 мск

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Голландская компания может удаленно отключить станки для производства чипов на Тайване

Фото: FreePik

Нидерландский производитель микрочипов ASML имеет техническую возможность удаленного отключения оборудования, которое используется для изготовления микросхем на Тайване. Об этом компания уведомила США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о литографических станках для работы с экстремальным ультрафиолетом (EUV), которые тайваньская TSMC закупает у Нидерландов для производства чипов, и является ее крупнейшим клиентом. ASML – единственный производитель такого оборудования, цена одного станка превышает 200 млн евро. Не так давно Китай запретил импорт станков этой компании.

В случае, если войска КНР вторгнутся на остров, оборудование TSMC будет выведено из строя, что обернется катастрофой для экономики США, поскольку Вашингтон закупает у этой компании 92% своих передовых чипов.

Китай считает Тайвань, где сосредоточено 90% мирового производства передовых микросхем, своей территорией. Вашингтон формально не признает суверенитет острова и придерживается принципа «единого Китая», но при этом взял на себя обязательства по обеспечению безопасности Тайваня в случае внешних угроз, в том числе со стороны КНР.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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