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Пятница, 27 сентября 2024, 19:26 мск

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Китай запустил в космос первый многоразовый спутник

Китай вывел на орбиту свой первый многоразовый возвращаемый спутник для космических экспериментов «Шицзянь-19».

Как сообщает «Синьхуа», запуск был произведен в 18:30 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2-ди» («Long March-2D»).

Агентство отмечает, что «Шицзянь-19» воплотил в себе ряд технологических прорывов и значительно повысит технический уровень и эффективность применения китайских возвращаемых аппаратов.

Нынешний запуск стал 537-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Пекин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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