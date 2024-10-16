Китай дополнил группировку интернет-спутников

Китай дополнил группировку спутников в космосе, которая обеспечит широкополосное интернет-соединение. Об этом сообщает телеканал CGTN.
С космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая была запущена ракета среднего класса «Чанчжэн-6» (Long March 6) с 18 интернет-спутниками Gaofen. Аппараты вышли на заданную орбиту.
Это уже вторая партия орбитальной группировки Spacesail Constellation по предоставлению услуг широкополосного интернет-соединения. В общей сложности сеть будет насчитывать 14 тысяч спутников.
Пекин, Зоя Осколкова
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