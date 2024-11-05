Китай разработал стелс-истребитель для авианосцев

Китай анонсировал появление нового истребителя-невидимки J-35A, который может использоваться как палубный самолет для авианосцев. Воздушное судно представят на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Многоцелевой истребитель-невидимка среднего размера J-35A будет представлен на 15-й выставке Airshow China», – заявил представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ню Вэньбо.

Таким образом, на вооружении китайских военных будут уже два стелс-самолета – J-20 и J-35A. Это делает КНР второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя истребителями-невидимками, после ВВС США, обладающими F-22 и F-35.

Новый боевой самолет выйдет в серию и в будущем может использоваться как палубный истребитель для авианосцев, что «значительно повысит общую боеспособность Китая в морских и воздушных операция».

Кроме того, на выставке будут впервые представлены ракетный комплекс Хун-19, новый многофункциональный ударно-разведывательный беспилотник, а также будет открыт для осмотра грузовой отсек самолета Y-20.

Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября. В выставке примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, в том числе из России, Франции, США, Саудовской Аравии и Италии.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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