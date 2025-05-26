В Китае прошел первый в мире турнир по боксу среди роботов

Китайская компания провела первый в мире турнир по боксу среди гуманоидных роботов. Соревнования транслировались на интернет-площадках.

Турнир организовала компания Unitree Robotics. Целью мероприятия стала демонстрация возможностей роботов в балансировке и сохранении устойчивости. Машинами дистанционно управляли команды инженеров с помощью геймпадов и голосового интерфейса в режиме реального времени.

Согласно правилам, поражение фиксировалось, если робот не мог подняться в течение восьми секунд после падения, причиной которого могла быть как потеря равновесия, так и удар оппонента.

Отмечается, что компания уже объявила о планах провести вторую битву роботов в декабре 2025 года. Unitree Robotics обещает сделать следующий бой более зрелищным и динамичным.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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