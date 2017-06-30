Российские туристы в Китае стали тратить в семь раз больше денег

Расходы туристов из России в Китае выросли в семь раз по сравнению с прошлым годом. Во время путешествия в Поднебесную россияне предпочитают пользоваться безналичным расчетом.

Аналитики изучили траты российских туристов в Китае в первой половине текущего года. Выяснилось, что средний чек составляет 12,4 тысячи рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Яндекс.Деньги».

Граждане России не везут в КНР наличные, предпочитая снимать юани в банкоматах на территории этой страны. Основные траты российских туристов приходятся на гостиницы, бары и рестораны, а также одежду, которые россияне в большом количестве везут домой.

Согласно информации Росстата, из 31,6 млн российских туристов, выехавших за рубеж, 1,67 млн поехали в Китай, что на треть больше, чем в 2015 году. В 2017 году КНР посетили около 400 тысяч русских.

Тем временем, китайские путешественники прочно удерживают лидерство по тратам за границей. Так в 2016 году туристы из КНР потратили на поездки по миру 261 млрд долларов.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 30.06.17

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