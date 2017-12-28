Туристов предупредили о новой вспышке птичьего гриппа в Европе

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о новой вспышке птичьего гриппа H5N6 у птицы в Европе. Случаи заболевания зарегистрированы в Голландии и Италии. Угроза распространения опасного вируса сохраняется и в Великобритании.

По данным Международной организации здоровья животных (OIE), вирус H5N6 обнаружили у дикой водоплавающей птицы в двух провинциях Голландии 22 декабря. Кроме того, в начале месяца в этой стране была зафиксирована первая вспышка гриппа, похожего на недавние случаи заболевания в Южной Корее и Китае.

На северо-востоке Италии на одной из утиных ферм вирус H5N8 поразил 1 135 птиц. Распространение гриппа началось 10 декабря.

Так как Голландия является промежуточным местом отдыха при миграции диких перелетных птиц, опасность заноса вируса сохраняется в Великобритании до февраля следующего года. Об этом сообщили в британском Министерстве по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA).

Пока в Голландии и Италии не зарегистрировано случаев передачи вируса от птиц человеку.

В Роспотребнадзоре рекомендовали при посещении указанных стран избегать посещений птицеводческих хозяйств, не контактировать на рынках с живой птицей, а также не трогать поверхности, загрязненные птичьи пометом. Необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом и соблюдать правила гигиены пищевых продуктов.

Москва, Зоя Осколкова

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