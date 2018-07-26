РСТ: Новая инициатива единороссов приведет к закрытию всех визовых центров

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) на территории России, грозит их закрытием и появлению огромных очередей в консульствах, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW – СВЦ Греции, VMS – Италия, BLS – Испания, Индия, TLS – Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках», – приводит «Интерфакс» слова Тюриной.

Она отметила, что предложение о внесении изменений в ФЗ-114 «О порядке выезда и въезда в РФ» направили депутаты «Единой России». Народные избранники считают необходимым ввести обязательную аккредитацию для всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Данную функцию предлагается возложить на МИД России.

Требования к организациям для получения аккредитации весьма серьезные. Так, например, у оператора должны быть филиалы не менее чем в 20 субъектах РФ, максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Кроме того, у компании должны иметься сертифицированные технические средства для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных). Помимо этого оператор должен обладать 3-летним опытом работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

По словам Ирины Тюриной все выдвинутые для получения аккредитации требования не сможет выполнить ни одна из организаций. «Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту – доля иностранного участия в уставном капитале – ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров», – подчеркнула она.

Кроме того, пресс-секретарь РСТ не видит перспектив и для открытия ВЦ российскими фирмами, так как ни одна из них в принципе не сможет соответствовать требованиям, изложенным в законопроекте хотя бы из-за отсутствия трехлетнего опыта работы на рынке. Ирина Тюрина подчеркнула, что в случае принятия поправок в патовой ситуации окажутся не только сервис-провайдеры визовых центров, но и иностранные дипломаты.

«Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке – в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала «нулевых», когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом», – заключила Тюрина.

В РСТ отмечают, что управляющие российскими СВЦ за рубежом компании никаких дополнительных аккредитаций не получают. При этом в случае принятия поправок иностранные государства могут принять зеркальные меры, и российские ВЦ за границей окажутся перед такими же непреодолимыми барьерами.

Москва, Иван Гридин

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