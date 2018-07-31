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Вторник, 31 июля 2018, 15:18 мск

Новости Туризм

Испанские таксисты перекрыли улицы в знак протеста

Фото: АР

В Испании таксисты устроили акцию протеста и перекрыли улицы в столице и нескольких городах. Водители выступают против упрощения требований к интернет-сервисам такси типа Uber и Cabify.

В Мадриде таксисты блокируют улицу Пасео-де ла Кастеллана, проехать можно только по одной полосе в каждом направлении, передает агентство Associated Press.

В Барселоне таксисты уже четвертую ночь проводят на одной из главных улиц в центре города Гран-Виа.

Кроме того, водители мешают проезду в Валенсии, Малаге и Сарагосе.

Таксисты протестуют против упрощения требований к онлайн-сервисам частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify. Ранее таким службам выдавалось до 30 лицензий такси, однако недавно решением суда ограничение отменили.

Представители администрации уже пытались договориться с водителями, но это результатов не принесло и те продолжили акцию. Сегодня власти собираются встретиться с представителями интернет-сервисов.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

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