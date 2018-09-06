Российские туристы смогут посетить Тайвань без виз

Тайвань вводит временный безвизовый режим для граждан России. Упрощение касается краткосрочных поездок.

С 6 сентября россияне смогут приехать на Тайвань, не оформляя визу. Срок поездки не должен превышать 14 дней. Нововведение будет действовать до 31 июля 2019 года, говорится в сообщении на сайте МИД Тайваня. Если такой формат власти оценят положительно, норму продлят.

Воспользоваться предложением могут туристы, бизнесмены, граждане, совершающие поездки по семейным делам, а также участники различных международных мероприятий.

Однако для посещения Тайваня все же придется предоставить документы помимо загранпаспорта, срок действия которого должен превышать полгода. Россиянам также понадобится подтверждение брони гостиницы или гарантии принимающей стороны, а также подтверждение финансовой состоятельности.

Напомним, Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая. Москва не имеет с островом официальных межгосударственных отношений.

Тайбэй, Служба информации РИА «Новый День»

Тайбэй. Другие новости 05.09.18

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