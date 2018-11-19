На курорты Испании обрушился сильнейший шторм

Шквальный ветер с ливнями обрушился на курорты Испании. В Сети появились видео, где огромные волны разбиваются о стоящие на первой линии здания. Власти объявили погодную тревогу в 12 провинциях страны.

По словам очевидцев, волны достигают 10-метровой высоты. На острове Тенерифе шторм повредил балконы гостиниц, находящихся на береговой линии. Также серьезно пострадал город Малага, в котором из-за удара молнии загорелась крыша одного из жилых домов. Потоки воды сносят уличные кафе.

Жертвой стихии стала пожилая женщина, она утонула, когда ее дом затопило, пишет издание El Confidencial. Кроме того, без вести пропал рыбак.

Сразу в 12 провинциях Испании объявлена погодная тревога. В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. Затоплены городские улицы, движение общественного транспорта полностью прекращено. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.

В Ростуризме пока нет информации о пострадавших россиянах. «Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром (ДСКЦ) МИД России», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 19.11.18

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