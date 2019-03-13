ФАС признала очевидное: авиабилеты дорожают

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подтвердила подорожание авиабилетов в первые месяцы 2019 года. Как говорится в сообщении ведомства, в среднем за этот период рост цен не превышает 5%.

ФАС называет основной причиной повышения стоимости перелетов увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям.

«ФАС России отмечает, что доля продаж авиабилетов через агенства-агрегаторы не превышает 30%. Основным каналом продаж услуг авиакомпаний остаются их собственные интернет-сайты и офисы», – уточнили также в ведомстве.

В конце февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что цены на перелеты с декабря 2018 года выросли на 5-33%. В ФАС подчеркнули, что речь шла о среднем чеке, на который влияют количество пассажиров в заказе, дальность полета, наличие обратного билета и дополнительные услуги. В ведомстве считают, что данные цифры, скорее, говорят о росте спроса на туристические услуги, а не на цены на авиабилеты. Однако, так или иначе, стоимость билетов все-таки выросла, следует из сообщения ФАС.

Ведомство заверяет, что продолжит мониторинг цен на авиабилеты на внутрироссийских маршрутах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

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