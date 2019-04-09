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Вторник, 9 апреля 2019, 10:47 мск

Новости Туризм

В Испании российских туристов выгнали из самолета из-за ветрянки

Семье россиян не дали вернуться домой после отпуска. Все дело в том, что на отдыхе дети заболели ветрянкой.

Семья из Набережных Челнов отдыхала на острове Тенерифе. Однако вернуться обратно им не разрешили. Причем, граждане России беспрепятственно прошли регистрацию, но в самолете их попросили выйти.

Семье дали буквально пять минут, чтобы покинуть лайнер. Как им объяснили на борту, они не могут лететь из-за «опаснейшего заболевания», передает РИА «Новости».

В страховой компании сообщили, что туристы смогут вернуть домой только после того, как дети выздоровеют. «Сняли гостиницу и еще как минимум неделю будем продолжать отдыхать», – рассказала мать семейства.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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