Турция «дорожает» на глазах: эксперты предупредили о росте цен на 10-15%

Летом 2019 года цены на отели в Турции вырастут еще на 10-15%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), где обратили внимание, что стоимость отдыха начала повышаться еще весной.

«Средняя цена номера в отеле в Турции в марте 2019 года составила 63,3 евро, что на 4,6% больше, чем в марте прошлого года. В Стамбуле средняя цена за номер – 73,9 евро. В то же время, в Анталье размещение чуть подешевело – до 47,8 евро (-3%)», – говорится в сообщении ассоциации.

При этом, как отмечают эксперты туристического рынка, это не предел роста – летом тенденция сохранится и с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях увеличатся как минимум на 10-15%. «О повышении цен на этапе раннего бронирования сообщали и российские туроператоры. По их расчетам, летом-2019 проживание в турецком отеле обойдется на 25-30% дороже, чем годом ранее», – сообщили в АТОР.

Судя по оценке экспертов, таким образом Турция пытается компенсировать потери в кризисные годы – данный момент цены в гостиницах все еще отстают от уровня 2014-2015 годов.

В ассоциации сообщили, что в апреле турпоток в Анталью побил все рекорды предыдущих лет – курорт посетили около 1 млн иностранных туристов, их них 304,5 тысяч – россияне. Высокий спрос отмечен не только из России, Германии и Великобритании, но и из Польши, Австрии, Нидерландов и ряда стран Восточной Европы.

Москва, Мария Вяткина

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