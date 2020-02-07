В 2019 году на курортах Турции скончались более 180 россиян

В 2019 году на турецких курортах скончались более 180 граждан России. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью РИА «Новости».

По его словам, в 2018 году в Турцию приехало около 6 млн россиян, в 2019-м – более 7 млн. «Однако, говоря о рекордах, следует вспомнить и о более печальных вещах. Как это ни грустно констатировать, но за прошедший туристический сезон на средиземноморских курортах Турции погибли 154 наших гражданина, в стамбульском консульском округе – еще 31 человек, выполнены 68 санитарно-медицинских эвакуаций», – рассказал посол.

Он добавил, что число смертей за год уменьшилось, но и эти «цифры весьма и весьма неприятные». Ерхов отметил, что основная масса летальных исходов была спровоцирована обострением хронических заболеваний – сердечно-сосудистые, инфаркт, инсульт, цирроз и прочие.

В 2019 году удалось избежать массовых случаев обращений граждан с жалобами на рото- и энтеровирусные инфекции, а также крупных ДТП с туристическими автобусами. При этом выросло число смертей в результате утопления, особенно это касается детей.

Посол напомнил, что при планировании отдыха необходимо учитывать, что Турция это страна с иными, чем в России, климатическими условиями. Так в высокий сезон температура воздуха превышает 40 градусов. Также дипломат посоветовал не злоупотреблять столь распространенной в турецких отелях системой «все включено».

Анкара, Зоя Осколкова

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