На популярных курортах пляжи разделят на сектора и заставят отдыхающих бронировать места

На курортах Испании власти предпринимают меры для борьбы с распространением коронавируса. Пляжи разделят на участки для разных категорий туристов, а также заставят отдыхающих бронировать места заранее, чтобы избежать плотного скопления людей. Об этом сообщает газета The Sun.

Власти курортного города Бенидорм разлинуют песок особым образом, чтобы туристы соблюдали социальную дистанцию. Число желающих отдохнуть на пляже также будет ограничено.

В одном из самых популярных курортов побережья Коста-Брава Льорет-де-Маре пляж разделили на сектора: для пожилых людей, семей с детьми и взрослых без детей. Соблюдение правил будут контролировать более 30 сотрудников службы безопасности.

Мэрия города Таррагона обратилась к гражданам и туристам с просьбой сократить пребывание на пляже до трех часов. Таким образом у большего числа людей будет возможность отдохнуть у моря.

Курорты Мадрида, Майорки и Канарских островов ввели услугу предварительного бронирования мест. Власти собираются оцифровать пляжи, оценить их вместимость и определить количество возможных мест для отдыха. Услугу можно оформить через интернет, а на пляже нужно будет показать проверяющему квитанцию, подтверждающую бронирование.

Ранее на побережьях нескольких испанских курортов установили специальные датчики. Сканеры, закрепленные на фонарных столбах, будут следить за количеством отдыхающих. В приложении желающие позагорать могут ознакомиться с интерактивной картой, на которой места для отдыха будут отмечены по принципу светофора: зеленый означает комфортную зону, оранжевый говорит о том, что территория заполнена на 75%, красный – что все места заняты.

Мадрид, Зоя Осколкова

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