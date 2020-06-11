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Четверг, 11 июня 2020, 15:17 мск

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Туристов в Испании возмутил счет с Covid-надбавкой

В Испании туристы заметили новый пункт в счетах баров и ресторанов. Заведения стали брать с посетителей Covid-надбавку. Об этом сообщает Daily Express.

На нововведение обратил внимание клиент одного из баров. Мужчина опубликовал фотографию счета в свое твиттере. Помимо сервисного сбора и налога в стоимость входила Covid-надбавка. В результате за две бутылки пива посетитель должен был заплатить почти 12 евро.

Другие туристы подтвердили, что этот случай не единичный. В среднем сумма доплаты составляет не более одного евро, однако большинство гостей возмущено таким нововведением.

В местной Ассоциации по защите прав потребителей (FACUA) заявили, что дополнительные сборы незаконны и клиенты имеют право отказаться от уплаты надбавки. По всей видимости, таким образом владельцы баров и ресторанов пытаются компенсировать убытки из-за трех месяцев простоя.

Мадрид, Зоя Осколкова

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