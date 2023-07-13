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Четверг, 13 июля 2023, 11:57 мск

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В Афинах закроют отель, закрывающий вид на Акрополь

В столице Греции закроют отель, построенный с нарушениями. Гостиница перекрывает вид на Акрополь, памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Пятизвездочный отель Coco-mat Athens BC был возведен в самом центре Афин. Высота здания составляет 36,5 метра – при разрешенном пределе в 24 метра. Ранее Центральный археологический совет Греции (ЦАС) единогласно предписал снести два этажа гостиницы после тысяч жалоб местных жителей.

Государственный совет – высший административный суд страны – счел решение властей законным. Однако руководство отеля не прислушалось к требованию. На крыше гостиничного комплекса располагаются бассейн и бар с видом на Акрополь. Срок для сноса двух последних этажей истек еще 14 февраля.

Теперь Министерство туризма Греции приняло решение закрыть отель, хотя номера в нем забронированы до конца июля.

Афины, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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