В АТОР назвали курс доллара, который сделает путешествия недоступными для россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что пока туристы не испытывают шокового давления из-за ослабления курса рубля. Однако дальнейший рост курса доллара и евро ударит прежде всего по «бюджетному потребителю».

По сравнению с прошлым летом падение курса рубля превысило 100%, заявил «Газете.Ru» вице-президент АТОР Артур Мурадян. Те путешествия, которые раньше стоили около двух тысяч долларов и обходились в 110-120 тысяч рублей, сейчас перевалили в стоимости за 200 тысяч рублей.

«Начальный ценник на заграничные путешествия в текущих реалиях будет начинаться где-то от 180-200 тысяч рублей, что бьет по самому бюджетному потребителю, самому экономически незащищенному. И пострадают от этого часть региональных полетных программ, возможно, зимние программы и там, где ожидался большой приток туристов – Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Коломбо, то есть не премиальный сегмент», – сказал Мурадян.

По его словам, «психологическая» отметка, после которой россияне станут меньше путешествовать, находится на уровне 120 рублей за доллар и 150 рублей за евро. «Здесь уже путешествия превращаются в некую роскошь. И тогда мы видели, что замедление было существенным. Сейчас же оно постепенно. По структуре продаж операторы видят, что вымывается бюджетный сегмент и остается средний и выше среднего. Это больно и чувствительно, и какие-то из операторов будут испытывать трудности, особенно ориентированные на массовый сегмент», – добавил вице-президент АТОР.

В первую очередь на стоимость путешествия влияют цены на билеты – только за перевозку в любое заграничное пляжное направление россияне вынуждены отдавать порядка 60-70 тысяч рублей.

Курс доллара на торгах на Московской бирже в понедельник превысил 100 рублей. Это максимум с весны 2022. Евро торгуется вблизи отметки 110 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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