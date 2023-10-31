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Вторник, 31 октября 2023, 17:08 мск

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Китай упростил правила въезда для граждан РФ

Китайские власти упростили правила въезда для россиян. Об этом сообщает Минэкономразвития Амурской области.

«Китайская сторона с начала года в целом поэтапно снимает ограничения на осуществление международных пассажирских перевозок», – говорится в сообщении.

В частности, главное таможенное управление КНР отменило требование о декларации о состоянии здоровья и специальном QR-коде. Упрощенная процедура при въезде вступает в действие с 1 ноября.

30 августа для российских граждан отменили обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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