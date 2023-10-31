Китай упростил правила въезда для граждан РФ

Китайские власти упростили правила въезда для россиян. Об этом сообщает Минэкономразвития Амурской области.
«Китайская сторона с начала года в целом поэтапно снимает ограничения на осуществление международных пассажирских перевозок», – говорится в сообщении.
В частности, главное таможенное управление КНР отменило требование о декларации о состоянии здоровья и специальном QR-коде. Упрощенная процедура при въезде вступает в действие с 1 ноября.
30 августа для российских граждан отменили обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube