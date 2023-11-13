В 2024 году в России вырастут цены на речные круизы

Эксперты прогнозируют рост цен на речные круизы в России в 2024 году. Стоимость на путешествия вырастет на 15-20% за счет подорожания дизельного топлива, а также расходов на питание. Об этом сообщает RTN.

По словам игроков российского круизного рынка, в сезоне 2023 года нагрузка была высокой, некоторые операторы даже организовывали дополнительные туры помимо запланированных. Прошедший сезон они называют удачным, хотя туроператорам было тяжелее работать, чем в прошлом году: из-за отсутствия кэшбэка и повышения цен на дизельное топливо.

Еще летом рост цен на круизы будущего года составил 10%. В следующем году стоимость вырастет еще на 15-20%. Главная причина подорожания – рост цен на топливо. Кроме того, выросли расходы на питание пассажиров и экскурсионное обслуживание на берегу.

Среди других трендов будущего сезона эксперты называют расширение сроков навигации. Многие компании планируют удлинить сезон: начать навигацию раньше, чем обычно, а закончить – позже. При этом развитию маршрутной сети сильно мешает нехватка новых причалов, а также их высокие тарифы для круизных операторов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»