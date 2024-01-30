Жители Канарских островов хотят запретить въезд туристам

Жители Канарских островов просят запретить въезд туристам. По словам местных, путешественники разрушают их родину. Об этом сообщает Daily Star.

За запрет выступают жители Лансароте, Тенерифе, Фуэртевентуре, Ла-Пальме, Лобосе, Гран-Канария и других островов. Они считают, что из-за неконтролируемого притока туристов курорты оказались «на грани краха».

Наплыв миллионов путешественников из Великобритании, Ирландии, Германии, Скандинавии и прочих стран подстегивает рост цен на недвижимость, а улицы городов заполняются мусором.

Санта-Крус-де-Тенерифе, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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