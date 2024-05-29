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Среда, 29 мая 2024, 09:18 мск

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Китайцы стали лидерами по числу выданных электронных виз в Россию

Фото: Freepik

Граждане КНР стали лидерами по числу выданных электронных виз в Россию, второе место заняли немцы. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«С начала текущего года по состоянию на середину мая было выдано около 178 тысяч единых электронных виз. Более половины из них (92 тысячи) получено гражданами Китая, далее следуют ФРГ (14 тысяч), Турция (13 тысяч), Индия (10,5 тысячи) и Саудовская Аравия (более 8,5 тысячи)», – цитирует Климова ТАСС.

Вместе с тем, Россия собирается расширить список стран, чьи граждане смогут оформить электронные визы. Этот вопрос будет рассматриваться Министерством иностранных дел РФ после 1 августа 2024 года.

Цифровизация виз входит в рамки Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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