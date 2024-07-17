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Среда, 17 июля 2024, 19:04 мск

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В Валенсии из-за разлива нефти закрыто три пляжа

Фото: pixabay.com

Представитель мэрии испанской Валенсии Хуан Карлос Кабальеро в среду, 17 июля, объявил о закрытии в регионе трех пляжей из-за разлива нефти, – сообщает издание El Pais.

В сообщении испанской газеты, в частности, говорится, что «красный флаг из-за разлива нефти был поднят на пляжах Салер, Арбре дель Гос и Гаррофера. Пострадала 2-километравая полоса песка. На некоторых участках линия разлива нефти очень тонкая, а на других ее ширина превышает метр».

«Активирован Национальный морской план (PMN) в состоянии 1. По первоначальным оценкам, разлив занимает от 1,5 до 2 километров. Службы морского спасения и Красный Крест работают в зоне для оценки масштаба разлива и его возможного происхождения», – сообщили в мэрии Валенсии.

Валенсия, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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