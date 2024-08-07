Более 540 тысяч иностранцев оформили электронные визы в Россию

За год существования российской электронной визы ее оформили более 540 тысяч иностранных граждан. Об этом свидетельствуют данные Министерства иностранных дел РФ. Чаще всего за такой визой обращались граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Эстонии

За год работы системы единой электронной визы для въезда иностранных граждан в Россию – с августа 2023 года по июль 2024 года – ее оформили 540,9 тысячи иностранцев, передает РБК со ссылкой на данные консульского департамента МИД России.

Единые электронные визы могут оформить граждане 55 стран. Такая виза может быть только однократной. Срок действия – 60 календарных дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Абсолютным лидером по числу оформленных электронных виз (254,2 тыс.) в Россию за год стал Китай. Также на первых позициях списка оказались Саудовская Аравия, Турция и Эстония. В десятку стран, чьи граждане чаще всего оформляли электронную визу в РФ, вошли Индия, Латвия, Иран, Кувейт и Литва.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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