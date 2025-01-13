российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 января 2025, 18:11 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Китайская авиакомпания отменила московские рейсы

Авиакомпания China Southern без объяснения причин отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января. Как говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек.

Согласно информации на сайте авиаперевозчика и в системах бронирования, прямых рейсов между российской и китайской столицей (должен выполняться под номером CZ342 ежедневно) у этой авиакомпании нет с 20 января по 30 марта – до конца действия зимнего расписания и период китайского Нового года.

С 30 марта перелеты из Москвы в Пекин China Southern снова доступны для бронирования со обычной стоимостью от 23 тысячи рублей в одну сторону.

Сейчас на линии Москва – Пекин выполняются рейсы и других перевозчиков: «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines. Однако на большинство из них нет билетов на даты, приходящиеся на китайский Новый год.

Пекин, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Китай

США запретили поставки технологий в сфере ИИ в Россию и Китай / В Шанхае десятки магазинов продавали фальшивые товары из России / Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 95 / Китаец пытался незаконно вывезти из России 40 кг бивней мамонта / Китай сократил поставки деталей для БПЛА в США и Европу / «Газпром» сообщил о новом рекорде поставок газа в Китай / Китай может лишить США поставок редкоземельных металлов / В Китае 13 рабочих оказались под завалами после обрушения на стройке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Транспорт, Туризм, Экономика, Китай,