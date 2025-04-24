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Четверг, 24 апреля 2025, 09:39 мск

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Туристы отказываются от поездок в Турцию из-за землетрясения

Некоторые путешественники решили отказаться от посещения Турции после землетрясения в Стамбуле. Об этом рассказал РИА «Новости» один из туроператоров.

«Безусловно, возникшая после землетрясения атмосфера паники влияет на туризм. Сейчас наблюдается своего рода нерешительность в бронированиях туров в Стамбул, начали поступать заявки на аннулирование некоторых туров», – сообщил собеседник агентства.

Он выразил надежду, что это временное явление, которое негативно скажется на туризме в Стамбуле лишь в краткосрочном периоде.

Накануне в Стамбуле произошли три землетрясение магнитудой до 6,2. Эпицентры находились у побережья стамбульского района Силиври. Подземные толчки ощущались во всех районах Стамбула, а также в городах всего региона Мраморного моря и в столице Турции Анкаре. По последним данным, в результате землетрясения пострадали более 150 человек.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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