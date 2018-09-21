Богач, бедняк: кто такие новые депутаты гордумы Тюмени

После выборов 9 сентября городская дума Тюмени обновилась более чем наполовину. Среди 19 депутатов-новичков оказались злостные должники, гендиректор без имущества, руководитель управляющей компании с сомнительной репутацией и много кто еще.

КПРФ

Коммунисты провели в гордуму Тюмени двух новых депутатов. Это Юрий Дранчук и Сергей Пыхалов. Первый, согласно данным облизбиркома, работает в управлении делами правительства региона. Коммунист является помощником депутата Госдумы РФ Павла Дорохина по работе в Тюменской области. При этом, согласно данным сайта службы судебных приставов, Юрий Дранчук задолжал около 450 тыс. рублей по трем исполнительным производствам. Более 248 тыс. рублей из этой суммы коммунист должен с июня 2014 года. Еще одно исполнительное производство было прекращено, потому что приставы не смогли установить местоположение товарища Дранчука или принадлежащего ему имущества.

Коллега Дранчука по партии, Сергей Пыхалов, работает в компартии, он первый секретарь Калининского райкома. Его долги куда скромнее – он лишь не оплатил назначенную судом госпошлину в январе 2017 года. Исполнительное производство было прекращено – приставы установили, что у коммуниста отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Ну, или не сумели его найти.

«Справедливая Россия»

У справедливороссов, удвоивших по итогам выборов свое присутствие в гордуме, новичок один – это Сергей Плесовских. Он работает гендиректором ООО «Евробетон» (предприятие на 100% принадлежит ему же). В ноябре 2015 года владелец предприятия, выручка которого на конец 2016 года составляла 204 млн рублей, не смог заплатить судебную пошлину. Исполнительное производство было закрыто – то ли приставы не нашли, то ли у владельца «Евробетона» не оказалось имущества для взыскания.

ЛДПР

У либерал-демократов в думу нового созыва прошли три новых депутата: Евгений Бакро, Дмитрий Елагин и Олег Касьянов. Касьянов известная в Тюмени фигура. По данным сайта облизбиркома, он возглавляет юротдел в ООО «Стандарт», занимающемся строительством. На самом деле Касьянов владеет 51% «Стандарта». Кроме того, он является учредителем «Федерации гольфа Тюменской области», у него есть консалтинговая фирма и ООО «Город», которое занимается посредничеством при приобретении жилья. В 2014 году Олег Касьянов оказался в центре публичного скандала. В прессу обратилась мать троих детей Ольга Злыгостева, которая рассказала, как Олег Касьянов выставил ее из «паевой» квартиры с тремя детьми (одному не было и месяца) и мужем-инвалидом. Злыгостевы были в 2000-х пайщиками ПИК «Наш город» и задержали платежи. Проценты за просрочку были гигантскими, долг выплатить не удалось, и семья осталась без квартиры и вложенных в ПИК 1,2 млн рублей. Пай удалось отсудить, но ПИК «Наш город» еще несколько месяцев не выплачивал долг.

Еще один либерал-демократ, Евгений Бакро, как и коммунист Дранчук, работает в управлении делами правительства Тюменской области. На нем числятся два неоплаченных с мая и июля 2018 года штрафа ГИБДД. Еще два исполнительных производства, по налогам и госпошлине, прекращены – приставы не смогли установить местонахождение должника.

Третий новичок – Дмитрий Елагин. Он заместитель гендиректора ООО «Юграстройинвест», в котором до 2011 года был руководителем и учредителем. Также Елагин – совладелец торгового ООО «Магнат». Он является чемпионом мира и Европы по дзюдо среди ветеранов и вице-президентом Федерации дзюдо Урал-Западная Сибирь. Тюменцам Елагин запомнился шумной избирательной компанией 2013 года. Елагин стал мишенью «черного пиара», по городу распространялись листовки, в которых его называли бандитом и связывали с убитым в 1999 году авторитетным предпринимателем Александром Никаноровым. Тогда Елагину не удалось избраться в гордуму, говорили, что главной помехой стал конфликт с ныне покойным бизнесменом, владельцем холдинга «Дина» Владимиром Михайловым.

«Единая Россия»

Партия власти обновила свой состав в гордуме Тюмени наполовину, проведя 12 кандидатов. Тринадцатым стал самовыдвиженец Степан Киричук, уже решивший войти во фракцию «Единой России». Среди новых депутатов-единороссов сразу несколько «тяжеловесов». Это Виктор Бронников, Евгений Заболотный, Степан Киричук.

Виктор Бронников является гендиректором компании Транснефть – Тюмень. До переезда в Тюменскую область Бронников возглавлял Транснефть – Восток.

У будущего спикера думы Евгения Заболотного биография более разнообразная. В кресло городского депутата Заболотный пересядет из кресла замгубернатора региона, курировавшего строительство. Да назначения заместителем Владимира Якушева Заболотный был депутатом тюменской облдумы от «Справедливой России». Также Заболотный успел поработать ректором Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий.

Степан Киричук – бывший сенатор от Тюменской области, последний всенародно избранный мэр Тюмени. Киричук является одним из соучредителей Всероссийского совета местного самоуправления. Сын экс-сенатора Алексей является соучредителем фирм, занимающихся рекламой, производством пива, ресторанным бизнесом, сдачей в аренду товаров для спорта и отдыха и распиловкой древесины. Пятого апреля в Тюмени сгорел торговый центр, принадлежащий фирме, в которой Алексей Киричук является соучредителем – ООО «Спэро ЛТД». В здании располагался крупнейший в Тюмени магазин игрушек Rich Family.

Среди новых депутатов от «Единой России» есть двое строителей. Это Дмитрий Антипов, заместитель гендиректора по строительству ОАО «ТДСК» – крупнейшего застройщика Тюмени, контролируемого семейным кланом бизнесменов Щепелиных. Дмитрий Антипов является единственным учредителем ООО «ДСК-Сервис» с выручкой на конец 2017 года более 231 млн рублей (и убытками в 15 млн). До 2009 года учредителем ООО «ДСК-Сервис» был гендиректор «ТДСК» Николай Щепелин.

Депутат Андрей Лазарев является представителем крупнейшей строительной компании «Мостострой – 11», человеком Николая Руссу, который был депутатом гордумы, но не стал баллотироваться в новый созыв. Лазарев – директор «Мостоотряда-36», филиала «Мостостроя-11».

Крупнейший Антипинский нефтеперерабатывающий завод в гордуме представляет Александр Гунбин. Он работает на Антипинском НПЗ заместителем главного инженера по сырьевым и транспортным операциям.

В «образовательный блок» среди новых депутатов входят ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко и проректор ТюмГУ Иван Романчук. Романчук также является соучредителем ТРОО «Ассоциация юристов России» Председателем этой организации является депутат областной думы от «ЕР» Владимир Ульянов, а соучредителем – председатель общественной палаты Тюменской области Ольга Загвязинская.

В думу Тюмени прошли двое главврачей – Иван Попов, главврач медсанчасти «Нефтяник», и Наталья Путина, главврач городской поликлиники №12. Спортивную сферу представляет Александр Яковлев, директор крупнейшей в Тюменской области СДЮСШОР «Прибой». Также Яковлев – президент и учредитель Федерации спортивной борьбы Тюменской области.

Также депутатом стал журналист – ведущий телепрограммы на ЗАО «Студия ТРТР» Роман Явныч. «Студия ТРТР» входит в трансмедийных холдинг «Сибинформбюро», крупнейший в УрФО. Явныч – сторонник закаливания и один из популяризаторов зимнего купания в регионе.

В гордуме Тюмени будет заседать новый представитель сферы ЖКХ – Александр Григорьев. Он гендиректор ООО «Универсал», управляющей жилфондом компании с неоднозначной репутацией. Так, проверки, проведенные в организации в 2015-2017 годах, в 47 случаях выявили различные нарушения, начиная с проблем с противопожарной безопасностью заканчивая выставлением счетов за коммунальные услуги без данных приборов учета. Именно «Универсал» является управляющей компанией дома по улице Олимпийская, 4. В январе 2018 года в этом здании из-за поджога возник пожар, пламя охватило сайдинг, которым был отделан фасад здания. Сгорело 43 квартиры, погиб один человек. По данным из открытых источников, у Григорьева несколько «управляшек». Он является соучредителем «УК Проспект» и «УК Вектор», а также ООО «Тюменская юридическая служба».

Также в гордуму седьмого созыва прошли 17 депутатов прошлого созыва. В целом обновленный состав выглядит следующим образом.

Депутаты, прошедшие по партийным спискам

«Единая Россия»

1. Бронников Виктор Александрович

2. Роженцев Валерий Григорьевич

3. Заболотный Евгений Борисович

4. Величко Оксана Александровна

ЛДПР

5. Тулебаев Мурат Кашаубаевич

6. Касьянов Олег Никандрович

7. Бакро Евгений Валериевич

КПРФ

8. Пыхалов Сергей Анатольевич

9. Дранчук Юрий Викторович

«Справедливая Россия»

10. Плесовских Сергей Юрьевич

Одномандатники

«Единая Россия»

11. Коновалов Юрий Иванович

12. Антипов Дмитрий Николаевич

13. Вешкурцева Екатерина Викторовна

14. Осипов Дмитрий Александрович

15. Рагозин Алексей Вячеславович

16. Романчук Иван Сергеевич

17. Проскурякова Наталья Геннадиевна

18. Моисеев Николай Афанасьевич

19. Бойко Елена Григорьевна

20. Лазарев Андрей Николаевич

21. Баранчук Юрий Александрович

22. Яковлев Александр Владимирович

23. Явныч Роман Николаевич

24. Потапов Андрей Владимирович

25. Селезнева Альбина Михайловна

26. Гунбин Александр Владимирович

27. Григорьев Александр Вольдемарович

28. Попов Иван Борисович

29. Захаров Александр Витальевич

30. Ачкасова Надежда Николаевна

31. Путина Наталия Юрьевна

32. Киричук Степан Михайлович (самовыдвиженец)

ЛДПР

33. Чирков Алексей Иванович

34. Елагин Дмитрий Николаевич

КПРФ

35. Чепик Александр Федорович

«Справедливая Россия»

36. Гороховцев Владимир Павлович

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.09.18

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