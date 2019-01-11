Назначено заседание суда по делу экс-спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева

Заседание суда по делу бывшего председателя гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева назначено на 23 января. Процесс стартует в 10 часов утра, материалы переданы судье Марине Шабалиной, – передает корреспондент «Нового Дня».

Еремеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Смертельное ДТП бывший спикер совершил 24 июня 2018 года. Около полуночи на 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе он начал обгон на своей Toyota Land Cruiser, не убедившись, что встречная полоса свободна. В результате внедорожник столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте.

По некоторым данным, в момент аварии Еремеев якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам заявили коллеги погибшего таксиста. Сам Дмитрий Еремеев уверяет, что дорога не освещалась, а у машины погибших горела одна фара, что ввело его в заблуждение относительно расстояния.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов жестко высказался о Еремееве и потребовал от прокуратуры опротестовать решение суда.

23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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