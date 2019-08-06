В Тюмени труженика тыла похоронили в полиэтиленовом пакете

Тюменские силовики начали доследственную проверку из-за похорон 91-летнего труженика тыла Анны Бусыгиной. Женщину похоронили в гробу в черном пакете, потому что у нее не было родственников, а заранее вопросами погребения она не озаботилась.

«В информации СМИ указано, что женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда, расположенном в Тюмени. После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

О том, как обошлись с женщиной, рассказали жители пансионата на ул. Минской, 86, где жила умершая. По словам жильцов, тело женщины запечатали в санитарный мешок, положили в гроб и закопали, продержав его в морге почти неделю и не дав жителям пансионата с ней попрощаться.

Между тем, тюменские власти считают, что проводы в последний путь были достойными.

«Со стороны сотрудников пансионата было сделано все возможное, чтобы достойно проводить в последний путь Анну Лаврентьевну. Организацией похорон занимались специализированные службы по вопросам похоронного дела, – заявила порталу 72.ру пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына. – Анна Лаврентьевна была похоронена в гробу».

Тюмень, служба информации

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