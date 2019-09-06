Похороны тюменского ветерана войны в мешке вылились в уголовное дело

Тюменские следователи возбудили уголовное дело о халатности при погребении 91-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны, которую похоронили в полиэтиленовом мешке.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«Новому Дню» в пресс-службе рассказали, что пока причастные к ненадлежащему факту погребения ветерана ВОВ устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по факту преступления, а не в отношении работников какого-либо учреждения.

По версии следствия, 31 июля 2019 года в одном из пансионатов города Тюмени была ненадлежащим образом захоронена 91 – летняя пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны.

Анна Бусыгина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда и умерла 25 июля 2019 года. У женщины не было родственников, а работники морга отказались бесплатно мыть и одевать усопшую. Тело держали в морге неделю, а затем, не обмыв, похоронили в санитарном мешке. При этом деньги на нормальные похороны у организации имелись.

Услуги по погребению пансионату предоставляло МКУ «Некрополь». При этом представитель пансионата отсутствовал в момент передачи тела женщины из областного бюро судебно-медицинской экспертизы в похоронную организацию.

Как писал «Новый День», после проведения проверки в прокуратуре заявили, что сотрудники тюменского пансионата для ветеранов войны и труда должны быть привлечены к ответственности.

Тюмень, служба информации

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