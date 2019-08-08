Замгубернатора Тюменской области пообещала уволить тех, кто разрешил похоронить ветерана в мешке

Замгубернатора Тюменской области, директор Департамента социального развития Ольга Кузнечевских прокомментировала скандал на похоронах 91-летнего труженика тыла Анны Бусыгиной. У женщины не было родственников, а сотрудники морга отказались бесплатно мыть и одевать усопшую. В итоге пенсионерку похоронили в черном полиэтиленовом пакете.

«Случай произошел впервые. Подобная ситуация и отношение к памяти ветерана недопустимы. Это неприемлемо ни в человеческом, ни в профессиональном плане. Люди, которые допустили подобное, не должны оставаться в отрасли, – заявила Кузнечевских на странице Департамента соцразвития Тюменской области ВКонтакте. – Проверки контролирующих и надзорных органов в Тюменском пансионате для ветеранов войны и труда идут регулярно. По моему поручению в пансионате проходит внеплановая проверка в отношении причастных лиц, по итогам будут предприняты соответствующие меры».

Стоит отметить, что еще позавчера чиновники считали, что ничего страшного на похоронах труженика тыла не произошло.

«Со стороны сотрудников пансионата было сделано все возможное, чтобы достойно проводить в последний путь Анну Лаврентьевну. Организацией похорон занимались специализированные службы по вопросам похоронного дела, – сказала журналистам портала 72.ру пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына. – Анна Лаврентьевна была похоронена в гробу».

Напомним, женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда, расположенном в Тюмени. Когда она умерла, тело держали в морге неделю, а затем, не обмыв, похоронили в санитарном мешке. О том, как обошлись с женщиной, в соцсетях рассказали жители пансионата.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.08.19

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