В тюменском пансионате, где ветерана похоронили в пакете, были деньги на нормальное погребение

Сотрудники тюменского пансионата для ветеранов войны и труда, где одного из подопечных похоронили в полиэтиленовом мешке, должны быть привлечены к ответственности. Об этом «Новому Дню» сообщили в прокуратуре Тюменской области после окончания проверки.

«Директор пансионата по результатам ведомственной проверки 16 августа 2019 года был уволен. Теперь новое руководство должно поставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности других работников, по вине которых ветерана ВОВ похоронили в пакете. Ведь деньги на нормальную организацию похорон имелись», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, 91-летняя Анна Бусыгина проживала в пансионате и умерла 25 июля 2019 года. Только спустя три дня сотрудником пансионата было оформлено свидетельство о смерти. У женщины не было родственников, а работники морга отказались бесплатно мыть и одевать усопшую. Тело держали в морге неделю, а затем, не обмыв, похоронили в санитарном мешке.

Услуги по погребению пансионату предоставляло МКУ «Некрополь». При этом представитель пансионата отсутствовал в момент передачи тела женщины из областного бюро судебно-медицинской экспертизы в похоронную организацию.

«Несмотря на наличие у пансионата денежных средств для оказания ритуальных услуг, вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины руководством пансионата не был решен, в результате чего она была погребена в черном мешке», – резюмировали в прокуратуре. Там добавили, что в адрес руководства пансионата внесено представление об устранении нарушений закона с тем, чтобы подобное не повторилось.

Тюмень, служба информации

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