В Тюмени лишился должности директор пансионата, где старушку похоронили в пластиковом мешке

Замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских уволила директора пансионата для ветеранов войны и труда Владимира Максименко, чьи подчиненные похоронили бабушку в пластиковом пакете.

Приказ за подписью Кузнечевских датируется понедельником, 19 августа, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области. «Департамент социального развития Тюменской области объявил руководителю учреждения выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей», – сообщили также в пресс-службе. В пансионате продолжается проверка департамента.

Ранее замгубернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских пообещала уволить виновных в ненадлежащем обращении с телом 91-летней труженицы тыла Анны Бусыгиной. Женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда, расположенном в Тюмени. Когда она умерла, тело держали в морге неделю, а затем, не обмыв, похоронили в санитарном мешке. Сотрудники морга отказались бесплатно мыть и одевать усопшую, у которой не было родственников.

Тюмень, служба информации

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