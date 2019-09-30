В Тюмени мужчина выпал с 15 этажа

Тюменские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, который 28 сентября выпал с 15 этажа. Тело с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено под окнами жилого дома на улице Менделеева.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому округу Тюмени СУ СКР по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», – сообщили в следственном комитете.

В последнее время в Тюмени участились случаи падения с высоты. Так, 10 сентября 50-летний мужчина погиб, упав с высоты 14-этажного дома на улице Гондатти, 2. До этого,16 августа, другой мужчина выпал с 14-го этажа дома на ул. Харьковской. А 14 августа в областном центре нашли тело мужчины, который выпал с крыши девятиэтажного дома.

Тюмень, служба информации

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