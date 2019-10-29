Трое пострадавших от вспышки опасной болезни в Тюменской области покинули больницу

Трое жителей деревни Ачиры Тобольского района, пострадавших от вспышки Гаффской болезни, выписаны из больницы. Двое полностью выздоровели, еще у одного диагноз не подтвердился.

Двое вернувшихся домой пациентов имели отравление средней степени тяжести. «Благодаря комплексному лечению мы можем говорить о полном выздоровлении, контрольные анализы в норме», – сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения со ссылкой на главного токсиколога Тюменской области, заведующую токсикологическим отделением ОКБ№1 Ирину Чайковскую.

Сейчас на лечении остаются семеро пациентов. Двое из них по-прежнему находятся реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Врачи отмечают у них небольшую положительную динамику, но подчеркивают, что больным предстоит длительный курс лечения.

Отметим, что врачи тобольской ОКБ№3 провели поголовный осмотр жителей деревни Ачиры. По результатам осмотра госпитализация никому не потребовалась, новых заболевших нет.

Как писал «Новый день», в деревне Ачиры Тобольского района произошла вспышка опасной болезни. Сначала погибло около десятка собак, потом у троих жителей деревни наступил частичный паралич конечностей. Впоследствии управление Роспотребнадзора заявило, что у заболевших диагностировали Гаффскую болезнь, тяжелое заболевание, не передающееся, однако, от человека к человеку. Источником болезни является рыба. Заболевшие были доставлены санавиацией в Тобольск, откуда четверых пациентов перевели в токсикологию ОКБ№1 города Тюмени. К четвергу, 24 октября, число заболевших возросло до 10 человек. В пятницу в деревню вертолетом прибыли врачи для поголовного осмотра местных жителей.

Жителям деревни было рекомендовано отказаться от употребления в пищу местной рыбы. Председатель местной думы Халим Маметов сообщал, что поселение может столкнуться с недостатком продовольствия, потому что рыба являлась основой рациона жителей.

Ситуацию в Ачирах взяла под контроль прокуратура. Было решено начать рейды на территории Тобольского района, чтобы пресечь стихийную торговлю рыбой, на которую нет документов.

Тюмень, служб информации

Тюмень. Другие новости 29.10.19

Владимир Путин наградил орденом тюменского вице-губернатора. / В Тюменской области женщина избила мужчину костылями за безразличие. / Прокуратура выяснила, по чьей вине тюменские легкоатлеты в Адлере остались без денег на еду и жилье. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»