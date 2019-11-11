Завод экс-гендиректора Антипинского НПЗ задолжал миллионы своим рабочим

Принадлежащий беглому экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко завод «Полипак» задолжал работникам зарплату на 2,4 млн рублей. Против сына Геннадия Лисовиченко, Алексея, возбуждено административное дело о невыплате зарплаты.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, прокуратура провела проверку по коллективной жалобе работников ООО «Завод Полипак» на невыплату заработной платы. На встрече районного прокурора Андрея Сажина с работниками завода информация подтвердилась.

Районный прокурор возбудил против генерального директора предприятия административное дело о невыплате зарплаты и потребовал от руководителя устранить нарушения закона. В интересах работников прокуратура направила в суд иски о взыскании задолженности по оплате труда более чем на 2,4 млн рублей. Еще 600 тысяч рублей руководство предприятия выплатило в счет частичного погашения задолженности в ходе прокурорской проверки.

Согласно данным из открытых источников, генеральным директором ООО «Завод Полипак» является Алексей Лисовиченко. Предприятие на 100% принадлежит его отцу, Геннадию Лисовиченко, в прошлом – генеральному директору Антипинского НПЗ.

Как сообщал «Новый День», Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства. Долги предприятия превышают 340 млрд рублей, экс-владелец предприятия Дмитрий Мазуров арестован по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено и против экс-гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко, который скрывается за границей. Лисовиченко объявлен в международный розыск.

Проблемы с производством нефтепродуктов на Антипинском НПЗ привели к серьезному снижению темпов роста экономики Тюменской области в первом полугодии 2019 года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.11.19

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