Тюменское правительство не смогло распорядиться огромным областным бюджетом: ЖКХ и дороги недополучили деньги

Тюменская область не смогла использовать все возможности, которые имела благодаря рекордно большому бюджету 2019 года. Расходы на целый ряд региональных программ оказались по итогам 9 месяцев значительно недофинансированы, некоторые – в несколько раз.

Согласно подготовленному для комитета по социальной политике тюменской областной думы отчету регионального департамента финансов, общий объем финансирования региональных программ за 9 месяцев составил 57,1% от запланированного объема (95,5 млрд рублей). В целом расходы регионального бюджета были профинансированы на 116 млрд рублей (54,2% от запланированного объема).

Значительно недофинансированы оказались расходы на дорожное хозяйство (36,2% от запланированного объема, или 12 млрд рублей), на развитие транспортной инфраструктуры (41,7% или 7,2 млрд рублей). В департаменте финансов низкий уровень исполнения расходов бюджета на эти цели объясняют тем, что финансирование этих расходов выделяется по факту исполнения работ в соответствии с условиями заключенных с подрядчиками контрактов.

Лишь на 33% выполнено финансирование работ по разделу ЖКХ (2,4 млрд рублей), на жилищное строительство (45,6%, или 1,47 млрд рублей). Подраздел «коммунальное хозяйство» профинансирован на 14,3% (240 млн рублей), охрана окружающей среды – на 16,4% (181 млн рублей). На сохранение и использование объектов культурного наследия было фактически использовано и вовсе 11,8% запланированных в бюджете средств – 40 млн рублей.

Также невысоким оказалось исполнение расходной части бюджета на медицинскую помощь в рамках программы «Сотрудничество» – 20%, или 640 млн рублей. 546 млн из них пошли на клиническую больницу в Нижневартовске, больницу в Горноправдинске и новый корпус в реабилитационном центре Большой Тараскуль. Более полному финансированию помешали отсутствие экспертизы проектно-сметной документации по корпусу в Большом Тараскуле и подготовительные работы по строительству горноправдинской больницы.

В целом, исполнение доходной части бюджета за январь – сентябрь 2019 года составило 163,9 млрд рублей (81,4% об запланированных доходов).

Отметим, что члены комитета по социальной политике не стали акцентировать внимание на недостаточном уровне исполнения расходной части бюджета. Руководитель думской фракции ЛДПР Глеб Трубин назвал проблемной точкой исполнение обязательств по содержанию объектов культурного наследия, конкурсы на реставрацию которых перенесены на будущий год. По мнению Трубина, это может пагубно отразиться на состоянии памятников. Комитет по соцполитике рекомендовал одобрить отчет правительства на ближайшем заседании облдумы.

Отметим, что на предыдущем заседании областной думы депутаты одобрили проект бюджета региона на 2020 год с рекордным превышением расходов над доходами в 58,9 млрд рублей. 3,4 млрд рублей в ближайшие три года предполагается выделить Министерству обороны РФ на строительство и реконструкцию зданий ТВВИКУ. 450 млн рублей регион выделяет в течение 3 лет на софинансирование строительства системы водоотведения в Кургане.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.12.19

Тюменских школьников кормили кашей из некачественной и сырой крупы. / Цуканов напомнил губернаторам – любителям глобальных имиджевых проектов о людских нуждах. / Тюменский Россельхознадзор уничтожил запрещенные приправы из Узбекистана. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»